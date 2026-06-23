動画内での飲酒運転疑惑を受け、所属事務所から専属契約を解除されたYouTuber「ばつまる夫婦」が、6月20日に公開した動画で活動の継続を宣言しました。ばつまる夫婦は、夫のHIROさんと妻のKANAさんが子どもとの生活を紹介するYouTube動画を配信していました。問題となった動画は、6月11日に公開された沖縄県の石垣旅行の様子を紹介する動画で、HIROさんが運転の途中で立ち寄ったレストランでビールを飲んだように思われる編集がさ