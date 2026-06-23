ラジオＮＩＫＫＥＩ賞に登録していたサウンドムーブ（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父リアルスティール）は同レースを回避し、翌週の博多Ｓ（３歳上３勝クラス、７月４日、小倉競馬場・芝１８００メートル）にまわることが分かった。６月２３日、斉藤崇調教師が明かした。２２日に発表された負担重量はトップハンデタイの５７キロ。シンザン記念２着、皐月賞での健闘（６着）などが考慮された形だが、トレーナーは「ハンデが重