タレントの渡辺満里奈が22日までにオフィシャルブログを更新。俳優の伊藤淳史と約30年ぶりに再会したことを報告した。 おニャン子クラブの元メンバーで、1986年にソロデビューした渡辺。現在はタレントとしてはもちろん、エッセイストとしても幅広く活動している。 20日、渡辺は「チビノリダーが！」と題してブログを更新。「なんと、30数年ぶりにチビノリ……いや、伊藤淳史くんと再会！！」と切り出し、「番組収録でお会いしま