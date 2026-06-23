あなたは読めますか？突然ですが、「憐憫」という漢字読めますか？文学作品や、誰かの不遇な境遇を深く思いやるシーンで見かける言葉ですが、正しく読めるでしょうか？気になる正解は……「れんびん」でした！憐憫は、かわいそうに思うこと、またはその情けを意味します。「憐」も「憫」も「あわれむ」という意味を持ち、困っている人や悲しい境遇にある人に対し、心を痛めて同情する様子を表す言葉です。具体的な使い方としては、