あなたは読めますか？突然ですが、「団扇」という漢字読めますか？日本の夏には欠かせない、涼をとるためのあの道具ですが、改めて二つの漢字を並べられると、一瞬読み方に詰まってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「うちわ」でした！「団扇」とは、手で扇いで風を起こす道具のことです。もともとは「打つ羽（うつは）」が変化した言葉という説があり、古くは害虫を追い払ったり、威厳を示したりする道具と