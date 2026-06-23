タレントの杉浦太陽（45）が21日、自身のブログを更新。妻でタレント・辻希美（39）の誕生日に“サプライズ”バースデー会を企画したことを明かし、家族や仲間たちが集まりにぎやかな誕生日会の様子を写真とともに紹介した。【夫婦2ショット】特注ケーキは写真集のオマージュ！“特大サイズ”のケーキを手に妻・辻希美の誕生日を祝う杉浦太陽辻は、今月17日に39歳を迎えた。杉浦は「時間差投稿になりましたが、ノンの誕生日」