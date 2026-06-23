お笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が23日、都内で行われた宅配ピザチェーン『ドミノ・ピザ』のブランドリニューアル発表会にゲストとして参加した。【写真】目隠しをしてピザを食べる赤木裕＆食べさせるきむらバンド新ブランドメッセージは「だって好きでしょ？」に。これについてきむらは「まずは大きい声で『はい！』なんですよね。素直に問いかけていただけている印象。『そうです』とはっきり言って、どんど