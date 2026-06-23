味の素AGFは23日、同性・異性を問わない事実婚パートナーを対象とする「パートナーシップ制度」を7月1日から導入すると発表した。【写真】事実婚を公表！日曜劇場にも出演した山本恵里伽アナ対象者は、パートナーと同一住居に居住し、生計を同一にするなど、婚姻関係と同等にある状態を継続していく意思を有する従業員。パートナーは性別（同性・異性）を問わない。適用範囲は、特別休暇（慶弔、子供、育児、介護、妊娠）、休