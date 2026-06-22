いちごスイーツ専門店「ICHIBIKO（いちびこ）」から、この夏だけの特別なサマーコレクションが登場♡旬を迎える季節ではない夏でも、いちごのおいしさをたっぷり楽しめる限定商品がラインアップしました。果実感あふれるスムージーや新感覚のシャーベットアイス、ブランドいちごを使用した贅沢ないちごミルクのもとなど、自宅でのご褒美タイムやギフトにもぴったりなアイテムをご紹介します。