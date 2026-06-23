◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージI組第2節 ノルウェー 3-2 セネガル(日本時間23日、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム)ノルウェーがアーリング・ハーランド選手の2ゴールなど3得点を奪い勝利。2連勝で決勝トーナメント進出を決め、第3節では同じく2連勝のフランスと激突へ。その一戦でI組の突破順位が決する頂上決戦となります。そのノルウェーは前半43分にマルクス・ホルムグレン・ペデルセン選手のゴー