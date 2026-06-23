退職金と預金を合わせた5,300万円の資産を元手に、入居一時金2,000万円の「高級老人ホーム」へ入居したユミコさん（仮名・68歳）。「これで一生安泰」と快適な老後を夢見ていたものの、わずか1年半で自主退去をすることに。閉鎖空間特有の「ドロドロした人間関係」に絶望し、安い賃貸マンションへ逆戻りした事例をもとに、老人ホーム選びの落とし穴と回避策をCFPの山粼裕佳子氏が解説します。〈入居一時金2,000万円〉払うも