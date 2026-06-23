朝、子どもを何時に起こすか……。毎日のことだからこそ、各家庭の考え方の違いが表れるテーマかもしれません。余裕をもって起こす家庭もあれば、できるだけ長く寝かせたい家庭もあるようです。『早く起こす？ギリギリまで寝かせる？小学生の子どもを起こすとき、準備が間に合う時間に起こすか、それより20分くらい前に起こすか、どちら派ですか？』投稿者さんは、「ギリギリまで寝かせたい派」だそうです。『早く起こしてもお弁