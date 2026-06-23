瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がり、香川県では雨が降っています。昼過ぎ以降も雲に覆われて、香川県では雨雲がかかりやすいでしょう。日中の最高気温は岡山で27度、津山と高松で26度の予想です。22日よりも気温がやや高くなるでしょう。 24日は前線や低気圧の影響で、昼前から雨が降る見込みです。朝の最低気温は岡山と高松で21度、津山で18度でしょう。日中の最高気温は岡山で24度、津山で23度、高松で25度