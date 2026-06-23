子どもからのプレゼントはどんなものでも嬉しいですよね。特に大人になった子どもから「旅行」をプレゼントしてもらったら、感動してしまうのではないでしょうか。しかもそれが自分たちの結婚の節目に対してのものだったら、あまりの嬉しさに言葉を失うかもしれません。『子どもが結婚記念日に旅行をプレゼントしてくれるみたいです』投稿者さんにはお子さんが4人おり、上から社会人、高校生、そして小学6年生と小学3年生です。結