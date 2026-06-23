北海道網走市の飲食店で５月、男性客の頭を金属製工具で殴り殺害しようとしたとして、経営者の男が再逮捕されました。男は別の男性客に対する殺人未遂の疑いでも、すでに逮捕されていました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、網走市の飲食店経営・金沢健司郎容疑者です。金沢容疑者は５月３１日、自身が経営する飲食店内で、男性客の頭を金属製工具で殴り、殺害しようとした疑いがもたれています。男性は頭蓋骨を骨折する重傷です