＜KPMG全米女子プロ選手権事前情報◇23日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞最強女子プロゴルファー決定戦が、現地時間25日（木）に米中部の最北に位置するミネソタ州で開幕する。今季3戦目の海外メジャー大会には日本勢が15人出場予定。昨年に続く過去最多タイの人数が“プロ”の頂点をめざす。【写真】貴重…10年前の渋野日向子が初々しい！今年の舞台は、これまで男子の「全米オープン」、