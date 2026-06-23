脇元華のスタッフが自身のインスタグラムを更新。今回も脇元のプライベートラウンドに密着すると、バーディシーンを集めた動画を投稿した。【動画】バーディをゲットした脇元華の決めポーズが可愛らし過ぎるカメラ目線で可愛らしくピースをするシーンからスタートした動画。最初はほぼストレートラインを真ん中からカップに沈めるとガッツポーズ。そして右の拳を突き上げていた。終盤では「ライン出しで抑えた打ち方」のセカンドシ