◇ア・リーグ（2026年6月22日ブルージェイズ4−2アストロズ）ブルージェイズは22日（日本時間23日）、本拠地でのアストロズ戦に4−2で勝利。これでチームは2連勝。5月29日（同30日）以来24日ぶりに勝率5割に復帰した。「6番・三塁」で先発出場した岡本和真内野手（29）は、3打数2安打、1本塁打、1二塁打、1打点で勝利に貢献。2戦連発となる17号は同点弾、第4打席の左翼線二塁打はこの回の決勝点につながる大きな一打だった