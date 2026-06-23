フリーアナウンサーの中村江里子（57）が22日、自身のインスタグラムを更新。ミラノでの最後の週末の様子を公開した。「昨年9月にスタートしたMilano生活。数日後にはまたパリの住人に戻ります」と報告。Milano 生活最後の週末」とつづった。「次女はインターンシップ終了後の口頭試験の準備。夫と私は書類整理や引越し準備。でも、すでにキッチンが使える状況ではなくランチに出かけました」と夫でフランス人実業家のシャ