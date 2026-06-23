お笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が23日、都内で行われた宅配ピザチェーン『ドミノ・ピザ』のブランドリニューアル発表会にゲストとして参加した。【写真】CEOが直々にデリバリー！おどろくたくろうイベントでは、リニューアルした商品を食べることに。デリバリーしたのはドミノ・ピザ ジャパンのディーター・ハーベル代表取締役兼CEOだった。『M-1グランプリ』で優勝した際のネタである「ビバリーヒルズ」では