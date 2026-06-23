◇インターリーグドジャース−ツインズ（2026年6月22日ミネアポリス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に「1番・DH」で先発出場。9回の第5打席は申告敬遠で勝負を避けられ、敵地ながら大ブーイングが起きた。2−1の9回、2死から代打・フリーランドが右前打を放って出塁すると、大谷が第5打席を迎えた。ただ、すかさずツインズ側が申告敬遠。勝負を避けられ、敵地ながら三塁側