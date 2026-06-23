アニメ『ヤニねこ』（7月放送）の「邪竜解放版」の公開が決定した。一部話数において、作品の演出意図を尊重した「邪竜解放版」と地上波放送の「オンエア版」の2種類を展開。「邪竜解放版」はAT-Xと、一部配信サービスにて視聴できる。【画像】いろいろヤバそう…邪竜解放版の公開決定！『ヤニねこ』場面カット同作は、『ヤングマガジン』にて連載中で、ねこがヤニ吸う日々を描いた物語。ヤニねこは、とにかくタバコが大好きな