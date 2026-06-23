『ごみ清掃芸人』としても活動する、お笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが6月23日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】パンの袋「細かいパンのカスが残っています」「軽く水洗いやティッシュで拭き取るとプラ資源に出せます！」 【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「パンの入っていた袋ですが、細かいパンのカスが残っています。」と投稿。 パンの入っていた