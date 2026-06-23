◇FIFAW杯北中米大会（2026年6月22日）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の11日目が22日（日本時間23日）に行われた。“千両役者”のエースストライカーたちが複数ゴールを決めてファンを大興奮させた。1次リーグJ組の前回王者アルゼンチン（同1位）はオーストリア（同24位）と対戦。“神の子”が2戦連続で見せた。前半38分、DFメディナの左サイドからの折り返しにゴール正面へ走り込み、左足で蹴り込んだ。右拳を大きく