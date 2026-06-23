横浜市、横浜市観光協会、横浜みなとみらい21は7月24日から、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』in横浜市コラボを横浜都心臨海部で実施する。「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」in横浜市同映画は7月24日に全国で公開される。イラストレーター・ナガノ氏による人気コンテンツ「ちいかわ」初の映画化作品であり、SNSを中心に人気を拡大し、日本のみならず世界中で愛されるコンテンツとなっている。公開を記念し、旅の潮風を感じる横