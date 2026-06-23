物価高が続くなか、「のりなし」のおにぎりを打ち出す動きが広がっています。セブンーイレブンが23日に発売したのは、のりを使わないシリーズで、インクも白・黒・銀の3色に絞りました。のりの価格は海水温の上昇などで生産量が落ち込むなか、上昇傾向が続いています。パッケージの簡素化に加え、のりを使わない仕様にすることで価格を抑え、物価高で節約志向が強まるなか、品ぞろえを広げます。“のりなしおにぎり”をめぐっては