◇MLBドジャース2−1ツインズ(日本時間23日、ターゲット・フィールド)ドジャースはツインズとの接戦制して連敗ストップ。1番指名打者で出場した大谷翔平選手は、試合開始直後に先頭打者ホームランを放ちました。初回、先頭打者で打席に入った大谷選手は、右腕ゼビー・マシューズ投手の2球目、チェンジアップをとらえ、ライトスタンドへ先制の先頭打者ホームラン。打った瞬間確信の一発は、試合開始から約10秒ほどの17号となりま