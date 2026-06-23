コカ・コーラシステムは6月29日、緑茶ブランド「綾鷹」と「ドラゴンボールZ」のコラボキャンペーンを開始する。綾鷹×ドラゴンボールZ同キャンペーンでは、ドラゴンボールZの人気キャラクターをあしらったパッケージデザインの綾鷹(全7種)を発売するほか、メッシュ&クリアポーチがもらえるキャンペーンや、ドラゴンボールZグッズが抽選で当たるキャンペーンを展開する。○メッシュ&クリアポーチがもらえる6月29日より、全