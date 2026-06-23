フランス料理の祭典「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク2026」が9月18日、全国500店舗以上(予定)で開催される。ダイナースクラブ フランス レストランウィーク2026○「サステナブルフレンチ」をテーマに特別メニューを提供今年は「サステナブルフレンチ」をテーマに掲げ、参加レストランは、環境への配慮、生産者支援、食品ロス削減、地域食材の活用など、持続可能な取り組みを取り入れた特別メニューを提供する。日本