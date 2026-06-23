ロッテは7月7日、「コアラのマーチ＜ファンタジーソーダ＞」(オープン価格)を全国で発売する。「コアラのマーチ＜ファンタジーソーダ＞」(オープン価格)近年、原宿を中心に広がるKAWAIIカルチャーは国内外で支持を集めており、Z世代・アルファ世代を中心に、味だけでなく、見た目のかわいらしさや色合い、世界観まで含めて楽しむ消費スタイルが定着している。SNSでは、思わず写真を撮ってシェアしたくなるビジュアル性や、誰かに見