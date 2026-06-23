丸永製菓は7月4日から、「白くま(アイスバー)」のリニューアルを記念し、サンプリングイベントを東京・名古屋・大阪・福岡の4都市で順次開催する。丸永製菓 「白くまバー」サンプリングイベント今回のリニューアルでは、おなじみの具材(パイン、黄桃、小豆甘納豆)やパッケージデザインのイメージはそのままに、練乳風味アイス部分の味わいのコクをアップした。一口食べた際に感じる深化したコクと磨かれたなめらかさが楽しめる。リ