セブン‐イレブン・ジャパンは6月23日、「セブンカフェ スムージー」より、新商品「トロピカルマンゴースムージー」(380.16円)を全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。「トロピカルマンゴースムージー」(380.16円)マンゴーをメインに南国フルーツを合わせた、夏にぴったりなスムージーが登場する。同商品には、濃厚な甘みととろける食感が特長のマンゴー果肉と、甘酸っぱいパイナップル果肉を使用。フルーティーな味わいを楽