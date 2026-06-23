サッカーの北中米Ｗ杯に出場中の日本代表ＭＦ中村敬斗（２５＝スタッド・ランス）の移籍先に、スコットランド１部の強豪セルティックが浮上してきた。中村は１次リーグＦ組第１戦オランダ戦で見事なステップワークから強烈なシュートを突き刺して、世界中から称賛が相次いだ。評価が急上昇する中で今夏はフランス２部からの脱出を図るが、名門が選択肢として指摘されている。スペイン人ジャーナリストのジョネイ・アマロ氏は