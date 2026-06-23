6月29日、5月13日から19日にかけてカリフォルニア州ロングビーチで開催されたPythonカンファレンス「PyCon US 2026 参加報告会」がオンサイトおよびオンラインで開催される。報告会は、PyCon JP Associationの支援を受けて開催される。○報告会の概要報告会では、PyCon US 3年連続登壇のこうだいさん、PyCon US常連の鈴木たかのりさんなどが、現地でのの体験やTips、カンファレンスの雰囲気をお届けする。後半ではパネルディスカッ