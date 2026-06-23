２２日のフジテレビ系月９ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」最終回、クライマックスシークエンスで主人公の高校教師・朝野（北村匠海）ら主要人物３３人の顔アップが次々と切り替わる映像が緊迫感を高めた。ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）から宇宙食認証を受けた、若狭小浜高校海洋科学科生たちのサバ缶が宇宙へ飛んだ。ＩＳＳ（国際宇宙ステーション）の飛行士が?食リポ?をライブ配信することに。太鼓判を押せば１５年にわたる