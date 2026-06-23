ローソンは6月23日より、5⽇間で販売数100万個を突破した「ゴロチョコ!メロンパン」のシリーズ新商品「ゴロチョコ!デニッシュ!」「ゴロチョコ!スティック」を、全国の「ローソン」にて販売する。ローソン(左から)「ゴロチョコ!フランスパン」192円、「ゴロチョコ!メロンパン」192円、「ゴロチョコ!メロンパン いちご」214円「ゴロチョコ!メロンパン」は、⾷感のある⾓切りチョコをたっぷり使用したメロンパン。