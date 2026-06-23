【モデルプレス＝2026/06/23】お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気が、6月20日放送のTBS系「人生最高レストラン」（毎週土曜23時30分〜）に出演。妻で女優・タレントの奥森皐月との結婚を発表した際の秘話を明かした。【写真】“18歳差婚”ハライチ岩井の妻「20歳になりました」振り袖姿◆岩井勇気、妻・奥森皐月からプロポーズ岩井は、2023年11月に当時19歳だった奥森との結婚を電撃発表。18歳の年の差婚は話題を呼んだ。 2人は番組