【モデルプレス＝2026/06/23】SUPER EIGHTの大倉忠義が編集長を務めるエンターテインメントマガジン『Zessei』第2弾が6月26日に発売される。【写真】大倉忠義、親子初共演の様子◆『Zessei』表紙はKEY TO LIT“スクロールではなく、所有される”ことを前提に、紙だからこそ残せる熱量や空気感を追求する本誌の第2弾『Zessei Vol.02』。第2特集以降は、今回も大倉独自の視点で選出し、総勢62人のジュニアの“絶世の瞬間”を切り取っ