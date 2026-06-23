総合格闘家の皇治選手が、2026年6月18日にYouTubeを更新。新たに車を購入したことを明かした。「もう事故二度としない！」皇治選手は24年12月下旬、愛車のフェラーリ・プロサングエで街路樹などに衝突する事故を起こし、そのまま立ち去ったとして、25年3月31日に警視庁が書類送検したと報じられた。それにともないYouTubeなどで免許返納を宣言していたが、その後もインスタグラムなどで高級車の購入を報告。25年9月には1969年の旧