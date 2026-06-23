「今日はダメです」は失格！上司の機嫌を損ねず誘いを断る方法とは 上司の誘いに「今日はダメです」は失格 仕事を終えたあと、上司に飲みに誘われることもあります。アフターファイブのつき合いが減ったとはいえ、日本のビジネス界では飲みニケーションがまだまだ健在です。 酒の席で盃を交わしながら心を開き合えば、上司から学べることもあるはず。また、現実問題として仕事以外での上司とのつき合いをいっさ