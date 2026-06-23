群馬県の前橋市と高崎市にあるスズランという百貨店をご存じだろうか？ 60年以上の長きに渡り地元の方たちに愛されてきたが、ライバルとなる大型ショッピングモールなどの影響もあり、デパート・百貨店といった業態は全国的に厳しい状況に追い込まれている。スズランも類に違わず、前橋にある新館ビルは１階のみテナント店舗が入っていて、２階より上は店舗のない状況が続いている。 スズラン新館が建