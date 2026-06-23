結果として店は連日満員の大繁盛となり、最高の人材投資が最高の利益を生むことを証明しています。 「私は金で動くただの料理請負人」徹底したビジネスライク 味沢は志乃に対し、「私は金で動くただの料理請負人」と言い放ちます。 馴れ合いを嫌い、報酬が支払える見込みがつくまでという明確な契約のもとで働く彼の姿勢は、まさにプロフェッショナルそのもの。 感情論ではなく結果で店を救う彼のドライな仕事術には、多く