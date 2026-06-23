「資本主義」と「社会主義」の違いとは何か？ 資本主義は、個人が自由に土地やお金や生産設備といった資本を保有できるしくみです。このしくみは、18世紀前後にイギリスで勃興した「産業革命」後に広がります。特徴は工場経営者などの資本家が、自分の工場で働いてもらう労働者から、その労働力を買い取り、静観を行う儀式です。すなわち、工場などの生産設備を個人が保有できる「私有財産制」が認められ、生産物で儲けを得る「