津山市役所 津山市は、空き家となっていた市営住宅に何者かが侵入したとして、6月23日、警察に被害届を提出したと発表しました。 市によりますと、21日の午後1時すぎ、近くに住む人から「男女2人ほどが空き家から荷物を乗用車に積み込んでいた」と市に連絡がありました。駆けつけた市の管理委託業者が、ドアをこじ開けられた痕跡を確認し、警察に通報したということです。