【新興国通貨】ドル人民元は6.77台推移、ややしっかりも動き落ち着く＝中国人民元 ドル人民元は6.77台推移。先週後半に上昇した流れが策いつは継続。もっとも6.78手前では少し売りが出ると、その後6.77台半ば前後での推移。今朝も同水準でもみ合い。 対円では円安を受けて昨日は23.892まで上昇。その後ドル円が161.08まで下げる中で23.80円割れもその後の円売りに戻している。 USDCNY 6.7745CNYJPY23.851