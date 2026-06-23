豪政府米イラン合意受け燃料減税縮小へインフレ押し上げの恐れ 豪政府は米イラン合意によりホルムズ海峡が再開されたことを受け、燃料減税を縮小すると発表した。 ガソリンとディーゼル燃料1リットル当たり0.32豪ドルの減税措置を7月以降は0.16豪ドルに縮小。これにより豪州のインフレは伸びが再加速する恐れがあり、豪中銀がタカ派姿勢を維持する可能性も。