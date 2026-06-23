【新興国通貨】ドルメキシコペソは17.30台＝メキシコペソ ドルペソは中南米市場朝にやや軟調も、先週末、週明けと下値を支える17.30前後がしっかりとなり、その後反発。17.38台を付ける動きを見せた。中東情勢などをにらみつつの展開も、行き過ぎた動きには警戒感があり、上下とも大きな動きにはなっていない。 対円では昨日のドル円の上昇に一時9円34銭に迫るが、その後の下げに9円29銭台を付けた。 USDMXN17.3762