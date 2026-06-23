USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.225.947.566.45 1MO7.975.827.086.38 3MO8.235.777.226.68 6MO8.555.887.536.98 9MO8.666.027.717.14 1YR8.796.377.977.33 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.587.797.45 1MO7.237.727.12 3MO7.658.037.12 6MO8.148.487