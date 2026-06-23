サウンドバー「XIO」 KEFは、7月31日までの期間中に、サウンドバー「XIO」単体もしくはサウンドバーとサブウーファーを購入し、8月31日までにmyKEF登録をしたユーザー全員に、最大50,000円分をVisa eギフトにてキャッシュバックするキャンペーンを実施する。XIO単体購入の場合、キャッシュバック額は30,000円。対象サブウーファーも購入した場合は50,000円となる