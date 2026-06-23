Google DeepMindは2026年6月22日、『ミッドサマー』『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』『Backrooms』などで知られる映画製作会社・A24との研究提携を発表しました。Wall Street Journalによれば、GoogleはA24に約7500万ドル(約121億円)を投資しているとのことです。Google DeepMind and A24 launch research partnershiphttps://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/google-deepmind/deepmind